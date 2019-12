Notas Brasil Museu da Língua Portuguesa deve ser reaberto em junho

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

O governador João Doria (PSDB) entregou nesta segunda-feira (16) as obras de reconstrução e recuperação arquitetônica do Museu da Língua Portuguesa, na Luz, região central de São Paulo. Um incêndio destruiu parcialmente a estrutura do museu no dia 21 de dezembro de 2015 e provocou a morte de um bombeiro civil. O museu deve ser aberto ao público no dia 27 de junho.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário