Museu de Arte do RS e Secretaria da Cultura promovem a exposição CZECH PRESS PHOTO com fotógrafos tchecos e eslovacos

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli e a Secretaria de Estado da Cultura apresentam a exposição CZECH PRESS PHOTO dia 19 de janeiro, às 18h30min, nas Salas Negras do MARGS. A mostra traz uma retrospectiva das imagens vencedoras de autoria de diversos fotógrafos tchecos e eslovacos, a partir dos vinte anos de existência do concurso CZECH PRESS PHOTO. A exposição que foi apresentada na Europa pode ser visitada em Porto Alegre até 12 de março, com entrada franca. O evento é uma das primeiras ações resultantes do intercâmbio cultural firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a República Tcheca, ocorrido em 2016, envolvendo a SEDAC (Secretaria de Estado da Cultura do RS), em conjunto com o Consulado Honorário da Republica Tcheca em Porto Alegre, na pessoa de seu Cônsul, Senhor Fernando Lorenz, no qual foram estabelecidas ações que poderão constituir novos e reforçar os laços culturais já existentes entre a República Tcheca e o Rio Grande do Sul .

A exposição

A exposição é feita a partir dos 21 editais do concurso CZECH PRESS PHOTO. São 21 fotos vencedoras e 29 fotos nos tamanhos tamanho 25×16,5 cm, escolhidas a partir dos editais do concurso. Essa seleção de 50 fotografias de diferentes fotógrafos mostra o ambiente e o desenvolvimento da fotografia jornalística, articulando imagens tanto da República Tcheca como de lugares além de suas fronteiras.

O concurso Czech Press Photo ocorre anualmente desde 1995. Seu objetivo é oferecer um testemunho visual independente sobre a vida, como os jornalistas profissionais da República Tcheca e Eslovaca a veem em seu país e no mundo. Ao mesmo tempo, existe o esforço de apoiar o jornalismo visual como meio para o conhecimento e o entendimento entre os homens.

A história de 20 anos do concurso jornalístico tcheco Czech Press Photo conta com fotografias que conseguiram sensibilizar a opinião pública, despertando emoções e consciência, levando a atos e, às vezes, inclusive provocando uma solução política. Seus autores são membros de equipes de periódicos tchecos, de agências, mas também fotógrafos independentes que colaboram com as mídias, ou mesmo estudantes de cursos superiores. Todos eles são homenageados pela exposição “o melhor do Czech Press Photo“. No entanto, a exposição é principalmente voltada a um público amplo, que pode acompanhar nela sua vida e o mundo como num retrovisor.

A fotografia dos melhores autores tchecos e eslovacos cria uma história visual de acontecimentos dramáticos da República Tcheca e do mundo nos últimos vinte anos. Nas imagens autênticas, os visitantes podem acompanhar, por exemplo, as enchentes na Morávia, em 1997, e em Praga, em 2002, ou testemunhar o sucesso dos atletas tchecos nos Jogos Paralímpicos de Atenas, em 2004. Podem assistir os eventos internacionais da maior importância, mas também os acontecimentos da vida das pessoas comuns, assim como podem conhecer enigmas da natureza e observar problemas ambientais. A exposição traz imagens que documentam o sofrimento humano em Ruanda, Kosovo ou Beslan, mas também problemas “cotidianos“ como disputa de casais pelo direito ao filho, negociações políticas ou processos jurídicos com altos representantes do país. Com a distância dos anos, o público pode conhecer também alguns momentos da vida particular de Václav Havel, ex-presidente da República Tcheca. A exposição comprova as eloquentes palavras do fotógrafo iraniano Abbas, membro do lendário grupo Magnum: “O fotojornalismo não é um ofício neutro, porém altamente político.“

