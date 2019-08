Um museu do cocô foi inaugurado nesta sexta-feira (9) em Tóquio, no Japão. Com o slogan “a maior fofura do cocô”, a ideia do lugar, todo colorido, é acabar com o tabu sobre o assunto. Em japonês, o nome do museu é “Unko”. Os visitantes podem se sentar em banheiros falsificados coloridos, desenhar representações artísticas de como são seus movimentos intestinais.