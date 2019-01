Depois de ser cancelado em função da previsão de chuva, o Festival AME Moinhos, organizado pela Associação dos Moradores e Empresários do bairro Moinhos de Vento, tem nova data e local para acontecer: nesta terça-feira, 22, às 19h30, no Pátio Ivo Rizzo. A organização do evento planejou um concerto pocket da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul.

Deixe seu comentário: