Esporte Música tema da “Tchêmpions League” é lançada; escute

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Com o objetivo de valorizar a cobertura do Campeonato Gaúcho 2020, o Gauchão, a Rádio Grenal (FM 95.9) apresentou mais uma ação da campanha “Tchêmpions League”.

A novidade, agora, fica por conta da divulgação da música criada para a iniciativa, que mostra na letra as peculiaridades das regiões do Estado onde estão localizados os 12 times participantes desta edição.

Sobre a trilha sonora, Marjana Vargas, diretora de conteúdo da Rede Pampa, conta que a música tem tudo para ser o mais novo sucesso do momento. “A criação contou com o músico Tiago Lewis, que, acima de tudo, é um ouvinte querido e fiel da nossa Rádio Grenal, e o resultado só poderia ser esta música que, tenho certeza, vai colar na memória dos ouvintes”, apontou.

Além da sintonia no dial, o conteúdo da emissora pode ser acompanhado pelo site do veículo, aplicativos para celular e no canal 300 da Claro/Net e 974 da Oi TV. Pelas redes sociais da Rádio Grenal, (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter) é possível conferir os demais conteúdos e postagens.

Ouça a música:

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário