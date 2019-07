O Mutirão contra o Câncer Colorretal, promovido pela Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva), começou nesta segunda-feira (22) no Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. O objetivo é esclarecer a população e médicos de saúde básica sobre este tipo de câncer, que pode ser evitado em 90% dos casos. A iniciativa será realizada também em mais 12 cidades do Brasil.

