Na Arena, o Grêmio enfrenta o Bahia pelo Brasileirão nesta quarta

O Grêmio enfrenta o Bahia na noite desta quarta-feira (16), a partir das 19h15min. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcada para ocorrer na Arena.

Com os retornos de Everton, Matheus Henrique e Kannemann, o Grêmio treinou na manhã de terça (15) no CT Luiz Carvalho e o técnico Renato Portaluppi encaminhou o time que recebe o Bahia. Ainda que com portões fechados e ambiente de mistério, o time está praticamente definido, com a volta dos três selecionáveis e do atacante Diego Tardelli. O confronto será o último grande teste antes da decisão contra o Flamengo, na próxima semana, pela Libertadores.

A atividade desta terça foi a única de todos os atletas antes do jogo, uma vez que quem jogou em Belo Horizonte contra o Atlético fez apenas trabalhos de recuperação depois do retorno, na segunda (14). Tendo o grupo inteiro à disposição, Renato deve promover cinco alterações em relação ao time que venceu os mineiros por 4 a 1: na defesa, entram Léo Moura e Kannemann, no meio-campo, Matheus Henrique retoma sua posição e, na frente, Everton e Diego Tardelli substituem Pepê e André.

Dessa forma, o provável Tricolor tem Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Luan e Everton; Tardelli. A escalação será confirmada somente uma hora antes do jogo, uma vez que quando os portões foram abertos à imprensa os atletas estavam participando do recreativo. Geromel, Alisson e Kannemann não participavam do rachão, mas não têm qualquer problema físico comunicado pelo Clube.

Os dois times se enfrentaram três vezes na temporada, com uma vitória pra cada lado e um empate. Na Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Bahia na fase de quartas de final.

Deixe seu comentário: