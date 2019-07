Na busca pela taça: 16 times iniciam disputa pelas oitavas de final da Copa Libertadores

*Valéria Possamai

A semana é de Copa Libertadores da América. A partir desta terça-feira (23), 16 times iniciam os confrontos de oitavas de final da competição. A dupla grenal entra em campo amanhã, quando o Inter encara o Nacional. Na quinta-feira, é a vez do Grêmio, contra o Libertad, na Arena.

A disputa nesta fase do torneio continental abre com confrontos envolvendo dois brasileiro. O Cruzeiro entra em campo hoje, às 19h15, contra o River Plate no Monumental de Nuñez. O Palmeiras visita o Godoy Cruz, em Mendoza. Por fim, Olimpia-PAR e LDU Quito duelam em Assunção.

Nesta quarta-feira, é dia de um dos gaúchos entrar em campo. Em Montevidéu, o Inter encara o Nacional. A rodada ainda se estende com Cerro Porteño e San Lorenzo, Boca Juniors e Athletico-PR e Flamengo contra o Emelec.

Em Porto Alegre, na quinta-feira, se encerra a fase de ida das oitavas com a partida entre Grêmio e Libertad, na Arena.

Os jogos de volta, que decidem os clubes que vão às quartas de final, ocorre na próxima semana.

