Na busca pelo G-6, Inter recebe o Botafogo no Beira-Rio

*Valéria Possamai

Na busca pelas primeiras posições da tabela de classificação, o Inter entra em campo neste sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida ocorre às 21h, no estádio Beira-Rio.

Após a queda na Libertadores, o time também divide as atenções com a disputa da Copa do Brasil, que tem decisão na próxima quarta-feira, pelas semifinais. Tendo em vista o cenário, os titulares devem ser poupados desta rodada.

Com relação ao time alternativo, duas ausências estão confirmadas. Natanael e Rithely com problemas musculares estão no Departamento Médico. Assim, o provável Inter para encarar o Botafogo tem: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Emerson Santos e Erik; Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore, W. Silva e Guilherme Parede; Tréllez.

O Inter inicia a rodada na sétima colocação, com 24 pontos. O Botafogo aparece logo abaixo, com 23. Um resultado positivo para qualquer um dos lados, deixa o vencedor próximo dos times que lutam por uma vaga para a Libertadores.

Transmissão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas