Na chegada a Curitiba, Cortez comenta conversas de Renato com o grupo antes do jogo decisivo desta quarta

*Por Bárbara Assmann

O que tinha para fazer em treinamento já foi feito. Agora, é descansar para a grande decisão desta quarta-feira (04), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. em Curitiba. Na chega à cidade, na tarde desta terça-feira (03), o lateral Cortez falou com a imprensa diretamente do hotel e comentou sobre as conversas que o técnico Renato Portaluppi teve com o grupo de jogadores. “O Renato conversa muito com a gente. Nós sabemos da importância desse jogo”, afirmou.

O lateral falou sobre a decisão e garantiu que o tricolor está acostumado com decisões. Ainda sobre as conversas com o técnico, Cortez disse que todos sabem da importância de entrar focado, mesmo com a boa vantagem. “Sabemos da importância desse jogo e que temos uma pequena vantagem, mas não quer dizer nada se nosso time não entrar focado no jogo”, disse.

Sobre os desfalques, Cortez lembrou da importância de Everton e Maicon, mas garantiu que a equipe tem jogadores muito qualificados. ELE citou Pepê, que é um possível substituto do jogador da seleção brasileira. “Quem entrar vai dar o seu melhor”, garantiu.

Na chegada da delegação, cerca de 30 torcedores aguardavam com festa os jogadores e a comissão técnica. Para a partida desta quarta-feira (04), são aguardados 2.200 torcedores do Tricolor na Arena da Baixada.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas