Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

O próximo jogo do Colorado será no domingo (26) contra o Pelotas. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter estreou com vitória no Campeonato Gaúcho. O time de Eduardo Coudet, foi a Serra e com reservas em campo venceu o Juventude por 1 a 0. Em campo, estavam os mais novos reforços anunciados pelo Clube, como Musto, Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, autor do gol colorado. Com o resultado, o Inter divide a liderança do Grupo A da competição com o Ypiranga

Jogando diante de sua torcida, o Juventude iniciou a partida tentando causar desconforto à jovem defesa vermelha, marcando pressão e buscando impossibilitar a saída de jogo alvirrubra. Experiente, contudo, o Inter contou com grande exibição de seu meio de campo para furar, a passes rápidos e rasteiros, o bloqueio mandante.

Foi assim, aos 15, que o Colorado invadiu a área caxiense em ritmo alucinante. De Thiago Galhardo para Marcos Guilherme e dele com Sarrafiore, que apenas não marcou por dois milagres. O primeiro, de Carné. Na sequência, de Genílson, zagueiro. Pênalti, marcado por Daronco e convertido por Thiago Galhardo, que estreou o escore colorado em 2020.

Com a vantagem no placar e dentro de campo, consequência da expulsão do autor da penalidade, o Inter ficou ainda mais à vontade na partida. Apostando em triangulações pelo lado, usando seus laterais para ganhar amplitude no campo, e realizando intensa movimentação no último terço do gramado, o time voltou a criar boas oportunidades, mas não conseguiu, até o intervalo, voltar a vazar os mandantes.

Por sua vez, a etapa final esteve dividida em dois momentos distintos. Em sua primeira metade, viu um Inter intenso, pressionando, capaz de criar seguidas chances em jogadas tramadas pelo lado do campo. Na melhor delas, Lindoso soltou a bomba e, por centímetro, não ampliou a vantagem colorada no marcador.

Após os 25 minutos, a equipe da casa cresceu, tirando proveito, inclusive, da incipiente temporada alvirrubra, que fez pesar a perna dos atletas. Pressão alviverde bastante desordenada, registre-se, e incapaz de criar chances verdadeiramente ameaçadoras.

As principais oportunidades na reta final do duelo, inclusive, foram vermelhas, primeiro com Marcos Guilherme, que recebeu grande passe de Sarrafiore e chutou de canhota na saída do goleiro, que operou milagre, e depois com Thiago Galhardo, igualmente parado por defesa notória do arqueiro rival.

No próximo domingo (26), em partida da segunda rodada do Gauchão, o Inter recebe o Pelotas, em confronto que servirá de estreia para o Colorado no Beira-Rio nesta temporada.

Ficha técnica

Juventude: Marcelo Carné; Samuel Santos, Genilson, Reynaldo e Eltinho; João Paulo, Marciel e Pedro Ken; John Lennon, Bruno Alves e Wallace (Odivan). Técnico: Marquinhos Santos.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Roberto, Pedro Henrique e Uendel; Musto; Marcos Guilherme, Nonato e Wellington Silva; Sarrafiore e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Gustavo Marin Schier.

