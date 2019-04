Na semana do aniversário do Inter, Rádio Grenal recebe ex-jogadores do clube

Em homenagem as comemorações do aniversário do Inter e do estádio Beira-Rio, a Rádio Grenal recebeu nessa terça-feira (02) nomes que marcaram a história do clube. Luiz Carlos Reche e Thiago Rocha receberam os ex-jogadores Bráulio e Bibiano Pontes, além do gandula João Boa Nova. O trio esteve presente na inauguração do estádio Beira-Rio na vitória diante do Benfica.

A visita dos ex-jogadores faz parte das comemorações do aniversário do Inter e dos 50 anos do estádio Beira-Rio. As festividades seguem com

03/04 – Inter x River Plate, às 19h15, no Estádio Beira-Rio

04/04 – Jantar na Casa NTX, às 20h30

05/04 – Missa de Ação de Graças, na Capela Nossa Senhora das Vitória, às 19h00

06/04 – 50 anos do Estádio Beira-Rio com Inter x Caxias e um churrasco às 10h, no Marinha do Brasil

09/04 – Inter x Palestino, 21h30, no Estádio Beira-Rio

