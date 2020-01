Verão Na’Amat POA promove leilão de artes em Atlântida

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 99378-2634 e (51) 99378-2637 Foto: Reprodução Foto: Reprodução

No dia 11 de janeiro, a Praia de Atlântida receberá um leilão e exposição de arte, evento promovido pela comunidade judaica. Estão à frente da atividade o Merchand Nicholas Bublitz, responsável pela Galeria Bublitz, um dos espaços de arte mais tradicionais da Capital Gaúcha, com os grupos Any Rerin e Clarinha Milman, da Na’Amat Pioneiras de Porto Alegre.

Os leilões e exposição de arte apresentam peças de importantes nomes do Rio Grande do Sul e do Brasil, como Inos Corradin, Aldemir Martins, Vasco Prado, Iberê Camargo e Angelo Guido. Além disso, também serão expostos tapetes orientais Shiraz, Tabriz, Isfahan, Nain, Kazak, Kilin, Serapi e Kashan, que correspondem às diversas origens e padronagens do Oriente. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 99378-2634 e (51) 99378-2637

Leilão de artes /11 de janeiro/ 20 horas/ Rua Irerê, 730 – Atlântida

