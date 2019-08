Namorar por um mês e meio e morar junto por duas semanas não é união estável, decide a Justiça

A 4ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, por unanimidade, que namorar por um mês e meio e morar junto por quinze dias não vale como união estável. A decisão dos ministros acatou recurso especial e anulou uma sentença do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), que havia reconhecido esse tipo de vínculo entre um casal do Estado. As informações são do jornal O Globo.

Reconhecimento

Após o período de relacionamento e de viverem na mesma casa, o homem morreu, o que deu origem à ação pedindo o reconhecimento do compromisso.

O relator do caso no STJ, ministro Luis Felipe Salomão, argumentou que a legislação em vigor não estabelece um prazo para que se configure a união estável entre duas pessoas, mas ressaltou que um período mínimo deveria ser exigido para atestar a estabilidade do relacionamento, o que, segundo ele, é fundamental para reconhecer a união estável.

Estabilidade necessária

“O relacionamento do casal teve um tempo muito exíguo de duração: dois meses de namoro e duas semanas de coabitação. Não permite a configuração de estabilidade necessária para o reconhecimento da união estável. Não há como excluir o requisito da estabilidade, havendo necessidade de convivência mínima entre o casal, permitindo que se dividam alegrias e tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário para tanto um tempo razoável de relacionamento”, disse.

Desejo não é suficiente

Salomão reconheceu que a intenção do casal era a de “constituir família”, mas afirmou que o desejo não é suficiente para concretizar a união.

“Não há de se falar em comunhão de vida entre pessoas no sentido material e imaterial em uma relação de duas semanas”, afirmou.

Após a leitura do voto pelo relator, os demais ministros da turma o seguiram, sem se pronunciar.

Costumes matrimoniais

O TJ-MS havia reconhecido a união estável ao alegar que o casal tinha agendado data para formalizar o compromisso. De acordo com o tribunal, documentos e testemunhas revelaram “a efetiva convivência conforme os costumes matrimoniais” no período de duas semanas antes da morte do homem.

Em sua decisão, o tribunal defendia que “o casamento seria apenas a formalização da realidade vivenciada pelo casal, ainda que em curto período de tempo”.

