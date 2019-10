Nando Moura lança obra “Mestres do Capitalismo”, no sábado (19), na Capital

O youtuber Nando Moura estará lançando neste sábado (19), na Livraria Santos do Shopping João Pessoa, a obra “Mestres do capitalismo”, em parceria com o gaúcho Ramiro Gomes Ferreira. O evento ocorrerá a partir das 15h, contando também com uma sessão de autógrafos.

“Mestres do Capitalismo” visa ensinar as pessoas sobre o processo de gerenciamento de suas finanças, buscando torná-las capazes de empreender. A obra parte dos princípios da gestão financeira chegando até a complexidade dos investimentos. “O livro é uma comunicação direta com quem procura novos caminhos, novas perspectivas para a vida. Ele é um espaço onde divido conhecimento, que é única coisa que transforma a realidade dos seres humanos”, afirma Moura.

Os autores

Nando Moura é paulista, começou a dar aulas de música aos 16 anos, formou-se no Conservatório Souza Lima e na Faculdade de Rotterdam. Em 2014 deu início ao seu canal no YouTube fazendo críticas culturais, especialmente ao funk e ao sertanejo, e comentários políticos. Na plataforma, já promoveu diversos projetos como o Brasil Paralelo, a Master Class Nando Moura e, em parceria com os analistas do Clube do Valor, o Mestres do Capitalismo. O canal conta atualmente com mais de 3 milhões de inscritos.

Ramiro Gomes Ferreira é gaúcho de Porto Alegre e formado em Ciências Contábeis pela UFRGS em 2014. Desde pequeno apaixonado pelo mercado financeiro, comprou sua primeira ação aos 12 anos e começou a trabalhar na área aos 19. Fundou em 2016 a plataforma Clube do Valor e a gestora de recursos AGM Brasil. Do início das empresas até agora, mais de 15 milhões de brasileiros já consumiram algum conteúdo gratuito do Clube do Valor.

Serviço/ Lançamento do livro “Mestres do Capitalismo” / sábado, 19/10/ Livraria Santos, no 2º piso do Shopping João Pessoa/ 15h/ Preço do livro: R$ 49,90