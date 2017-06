Nando Reis volta a Porto Alegre no Pepsi on Stage

Depois de quatro anos na estrada com o álbum “Sei” e de uma excursão no formato voz e violão, que passou pelas principais cidades do país, Nando Reis se prepara para iniciar a turnê do seu mais novo disco, chamado “jardim-pomar” e lançado de modo totalmente independente no final de 2016. O cantor e compositor, reconhecidamente um dos mais talentosos de toda a música brasileira, irá se apresentar no Pepsi on Stage, no dia 24 de junho, para mostrar algumas de suas canções inéditas, como “Quatro de Março”, “Infinito Oito”, “Inimitável” e “Só Posso Dizer”, primeiro single do álbum e já em execução nas rádios do Brasil. Com um espaço cênico inovador, montado com transparências que se sobrepõem, imagens em movimento e projeções de luz que criam um jogo entre desenhos, músicas e plateia, Nando Reis vai proporcionar uma grande experiência audiovisual para os seus fãs nessa sua nova tour, sem esquecer também dos maiores clássicos de sua carreira, como “All Star”, “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “Relicário” e “Marvin”.

Após quatro anos, Nando Reis presenteia o público com seu novo disco de inéditas, chamado “jardim-pomar”. Com doze canções, o novo trabalho é preenchido com funk, rock e balada. Violões, guitarras, baixos, baterias, teclados, sopros e cordas encorpam e dão forma e textura ao décimo álbum solo do cantor.

O disco foi moldado com muito cuidado e de uma forma diferente de outros trabalhos. São onze faixas totalmente inéditas, “Concórdia” é a exceção, já que foi gravada há dez anos por Elza Soares. As gravações começaram em Seattle e, após seis meses, Nando finalizou o disco em São Paulo, com uma partezinha feita no Rio de Janeiro. Barrett Martin e Jack Endino, amigos de longa data do cantor, foram os responsáveis pela produção.

Nando abre o disco com “Infinito Oito”, que ganha um tom animado com os metais e com um poderoso sexteto de backing vocais e segue com a questionadora “Deus Meu”. Na animada “Inimitável”, exalta o nosso dever de aproveitar a vida com os versos: “se vamos todos morrer, então vamos tratar de viver”. O disco continua com a delicada “4 de Março” e faz uma verdadeira declaração de amor com “mas não consigo dormir sem seus braços”, em “Só Posso Dizer”.

Em “Azul de Presunto”, Nando convocou um time de peso: Theo Reis, Sebastião Reis, Arnaldo Antunes, Branco Mello, Sérgio Britto, Paulo Miklos, Pitty, Luiza Possi, Tulipa Ruiz e Zoe Reis dividem o microfone com o cantor durante o refrão. Depois, o som da máquina de escrever anuncia a riqueza poética de “Lobo Preso em Renda”. Nando colocou todas suas impressões em “Pra Onde Foi?”, que é uma daquelas canções que todos saberiam dizer que é uma de suas composições.

Nando é o autor de todas as letras de “jardim-pomar”, a única parceria é em “Como Somos”, com Samuel Rosa. A música ganha ainda mais leveza com os backing vocais de Hannah Lima e Gil Miranda. O disco vai se fechando com a leve “Água-Viva” e com a contemporânea “Pra Musa”. A última canção é a outra versão de “Só Posso Dizer”, dessa vez com vocais femininos e algumas diferenças de arranjo. “jardim-pomar” é um trabalho totalmente independente e foi lançado pelo selo Relicário nas plataformas digitais, mas também em CD, vinil e K7.

Serviço

Onde: Pepsi on Stage (Avenida Severo Dullius, 1995)

Quando: 24 de junho, sábado, a partir das 22h

Abertura da casa: 20h

Classificação: 16 anos

