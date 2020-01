Política “Não faríamos isso com ninguém”, diz Bolsonaro sobre brasileiros deportados com algemas

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Bolsonaro também afirmou que “jamais” pediria aTrump para mudar o tratamento dado a brasileiros deportados Foto: Reprodução/Facebook Em vídeo, presidente pediu para não ser criticado por ideias "em gestação". (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O Brasil não colocaria algemas em imigrantes deportados como o governo dos Estados Unidos fez com brasileiros, afirmou neste domingo (26) o presidente Jair Bolsonaro em Nova Déli, na Índia. “Obviamente, nós não faríamos isso com ninguém, saindo do Brasil para qualquer país”, disse.

Um grupo de cerca de 50 brasileiros foi deportado da cidade de El Paso, no Texas, e chegou na madrugada de sábado (25) em Belo Horizonte (MG). Eles relataram que tiveram de viajar com algemas nos pés e nas mãos.

Ao ser questionado sobre as condições dos brasileiros que voltaram ao País, o presidente disse: “Pergunta pro Trump”. Bolsonaro também afirmou que “jamais” pediria ao presidente Donald Trump para mudar o tratamento dado pelo governo americano a brasileiros deportados.

“Jamais pediria. Você acha que vou pedir isso para ele, pedir para descumprir a lei dele?”, declarou Bolsonaro quando questionado se não poderia aproveitar o bom relacionamento com o presidente americano para falar do caso dos brasileiros.

“Tenha santa paciência, a lei americana diz isso, é só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal”, completou.

