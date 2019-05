Narendra Modi tem vitória na Índia

O premiê Narendra Modi foi reeleito para mais um mandato à frente da Índia, com ampla maioria, segundo os resultados preliminares da apuração do pleito divulgados nesta quinta-feira (23). Dados oficiais parciais da Comissão Eleitoral do país mostram que a coalizão de Modi, liderada pelo BJP (Bharatiya Janata Party, ou partido do povo indiano) estava à frente em 350 dos 542 assentos em disputa.