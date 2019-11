Natal do ParkShopping Canoas tem magia e encanto para toda a família

Um show de som, luzes, danças, cenários e figurinos promete encantar a quem estiver à espera do Papai Noel no dia 14, às 19h, no Parque Getúlio Vargas, em Canoas. O espetáculo Meu Presente de Natal, assinado pela D’arte Multiarte e realizado pelo ParkShopping Canoas, envolverá o público durante 50 minutos com a história de uma menina que idealiza conhecer a fábrica do Bom Velhinho e descobrir como os brinquedos são produzidos. Ela escreve uma carta com este pedido e, ao adormecer, a magia acontece. Em um sonho, a pequena chega ao local, vê os brinquedos ganharem vida e se diverte com os personagens do universo natalino: soldados de chumbo, bonecas, confeiteiras, gnomos e Mamãe Noel, até o momento do grande encontro com o Papai Noel. Para proporcionar toda a magia que envolve a data, a produção tem 16 artistas, cerca de 50 figurinos e maquiagens, conteúdo digital e músicas autorais cantadas ao vivo. Ao final da apresentação, um show de fogos de artifício iluminará o céu.

Árvore gigante

Enquanto o musical acontece, o público também poderá admirar uma das maiores árvores de Natal da Região Metropolitana, que já estará com seus 40 metros totalmente iluminados. A atração ficará no Parque Getúlio Vargas até o dia 2 de janeiro de 2020.

“O Natal do ParkShopping se consolida como uma grande atração para todas as cidades do entorno, inclusive a Capital. Em 2018, aproximadamente 10 mil pessoas estiveram no espetáculo da chegada do Papai Noel e no acendimento da árvore. Neste ano, temos a expectativa de superar esse número com o belo show e a linda decoração que estamos preparando”, afirma o gerente de Marketing do shopping, Carlos Eduardo Zanon.

Decoração interna

Após o show, o Papai Noel aguarda pelo público no interior do shopping, que também estará decorado a partir desta data. Com a temática Vila dos Doces, o mall terá como destaques o carrossel, o balanço instagramável, a tea house e o banco bengala. O trono do Bom Velhinho ficará localizado no Piso L3, onde as crianças e as famílias poderão tirar fotos com ele de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h, até o dia 24 de dezembro.

“Com tudo isso, queremos que as pessoas vivenciem o lado lúdico da data, se emocionem e renovem a esperança em momentos melhores, com todo o simbolismo e a magia que só o Natal tem”, completa Zanon.

Em caso de chuva, o espetáculo Meu Presente de Natal será realizado no dia 15, às 19h.