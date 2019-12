Acontece Natal leva cultura e diversão à população em Sapiranga

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Programação encerrou no dia 22 de dezembro em ação realizada em parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga com a Prefeitura de Sapiranga Foto: Diego Soares Foto: Diego Soares

A programação de Natal levou centenas de pessoas a diversos pontos do município, onde aconteceram atrações especiais. O último final de semana reservou um dos pontos altos da grade de programação. Na Sexta-feira (20/12) o palco recebeu a Escola de Dança Athos e os Trovadores de Natal. No sábado (21/12) a Banda Landau, Natal Herta com Músicos e show de Wilson Paim. O encerramento no domingo foi com The Gurizes, Danças – Muitas Formas de Amar e a dupla Claus e Vanessa.

No final de semana anterior houve a chegada do Papai Noel de Paraglider. A Ação “Papai NoAr” faz alusão a chegada do bom velhinho com um dos mais famosos esportes praticados no município. A iniciativa teve o objetivo de trazer alegria, emoção e diversão para as crianças. A outra ação contou, também, com um esporte conhecido na região que é o ciclismo, com o Pedal de Natal nos Bairros, promovido no dia 18 de dezembro.

– Passamos em todos locais da cidade e distribuímos balas para toda a criançada. Esta sensação é indescritível de proporcionar alegria para as crianças – relatou o fundador da ação, Francis Weber.

As atividades paralelas como a Casa do Papai Noel, a Árvore da Gratidão e o artesanato também foram atrações permanentes do Natal na Praça. A festividade foi uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga e Prefeitura de Sapiranga com produção da Um Cultural.

