Natanael e Rithely são desfalques para Odair para a partida contra o Botafogo

*Valéria Possamai

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com dois jogadores para o confronto deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Além da preservação dos titulares, Natanael e Rithely são baixas no time considerado alternativo. O colorado recebe o Botafogo, amanhã, às 21h, no estádio Beira-Rio.

Depois do empate e queda na Copa Libertadores, o elenco realizou a primeira atividade na tarde desta quinta-feira, no CT Parque Gigante. Os atletas que atuaram contra o Flamengo realizaram apenas um trabalho recreativo de recuperação, enquanto os demais jogadores treinaram visando o compromisso pelo torneio nacional.

Ambos com problemas musculares, Natanael e Rithely já são desfalques confirmados. O lateral-esquerdo tem uma lesão na coxa, enquanto o volante ainda sente dores na panturrilha.

De olho no G-6, um resultado positivo pode deixar o colorado mais próximos dos times que lutam por uma vaga para a Libertadores do próximo ano. Atualmente, o clube gaúcho está na sétima colocação, com 24 pontos. O Botafogo aparece logo abaixo, com 23.

Em meio ao compromisso pela 17ª rodada, a equipe também centra as atenções para a decisão da próxima semana pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (4/9), tem a partida de volta, contra o Cruzeiro, pelas as semifinais da competição. Os comandados de Odair tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, por 1 a 0, no Mineirão.

Leia mais: Lomba diz que desclassificação ainda dói, mas ressalta união do Inter: “Acreditamos no nosso futebol”

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas