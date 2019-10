Neiva do céu! Tatá Werneck brinca na fase final da gestação

A humorista Tatá Werneck está contando os dias para ver o rostinho de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti. Na fase final da gestação, a atriz continua tirando onda com a maternidade. Nesta terça-feira (1º), Tatá publicou uma foto do barrigão em suas redes sociais e, na legenda, brincou: “Neiva do céu! Tem uma menina no varal de casa que não tem um pingo de umbigo e Pinto!”, escreveu, em referência ao áudio que viralizou da conversa de duas mulheres sobre as partes íntimas de um rapaz que saiu com uma delas.

Nos comentários, a humorista Thalita Carauta demonstrou surpresa com a silhueta de Tatá. “Ela tá quase maior que você”, observou. A apresentadora do Lady Night respondeu: “E já cresceu mais ainda nessas últimas semanas. Eu já ando como um besouro”, disparou.

