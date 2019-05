O governo do Nepal anunciou nesta quarta-feira (29) que adotará novas regras para as excursões ao Everest depois que 11 pessoas morreram nesta temporada, tornando-a a mais mortífera da história do país. A maioria morreu porque o governo liberou este ano mais autorizações e o engarrafamento no trajeto fez montanhistas permanecem mais tempo sob frio intenso, pressão atmosférica e ar rarefeito.

