Nepal pode mudar regras do Everest

Depois da ocorrência de congestionamentos humanos no topo do monte Everest e de um ambiente agressivo e desregrado que foi comparado a “um zoológico”, autoridades nepalesas disseram na quarta-feira (29) que estudam a possibilidade de mudar as regras sobre quem recebe autorização para escalar a montanha mais alta do mundo. “É hora de rever as leis antigas”, disse o deputado Yagya Raj Sunuwar.

