A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro, da Leitura e da Escrita, iniciativa liderada pela deputada federal Fernanda Melchionna e pelo senador Jean Paul Prates, lançada no dia 10 de setembro, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, tem lançamento em Porto Alegre, na Feira do Livro. Na segunda-feira, dia 4 de novembro, às 17h, no Teatro Carlos Urbim, Praça da Alfândega, com a participação da deputada Fernanda Melchionna.