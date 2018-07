Neymar driblou a imprensa e “desapareceu” na chegada com a Seleção ao Brasil

Neymar não foi visto no desembarque da delegação brasileira no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica que eliminou a seleção do Mundial da Rússia.

Além de prevista, a chegada do craque foi confirmada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas o jogador não passou pelo saguão com os colegas e, dessa forma, driblou os jornalistas que estavam no local.

Desde a desclassificação, Neymar apenas quebrou o silêncio no sábado (7), em seu Instagram. Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira, a dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história… mas não foi dessa vez”, escreveu.

Na sequência, o jogador afirmou que a saída do Mundial o abalou a ponto de perder o estímulo para voltar a campo. “Difícil encontrar forças pra querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente pra enfrentar qualquer coisa”, destacou.

Por fim, Neymar garantiu que seguirá lutando pelo hexa, mesmo que não for nesse Mundial. “Por isso nunca deixarei de te agradecer Deus, até mesmo na derrota… porque eu sei que o teu caminho é muito melhor do que o meu. Muito feliz em fazer parte desse time, estou orgulhoso de todos, interromperam nosso sonho mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações”, concluiu.

Junto com a comissão técnica, vieram no voo de São Petersburgo, com escala em Madri, Casemiro, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Geromel, Philippe Coutinho e Taison, que foram recebidos por um pequeno grupo de torcedores. Outros jogadores preferiram ficar na Europa.

O técnico Tite chegou a acenar para fãs antes de colocar a bagagem no carro e falou rapidamente com os jornalistas que acompanhavam o desembarque da seleção. “Tenho orgulho em poder transmitir alguma coisa boa. Só retribuir o carinho que eles estão nos proporcionando. Quero de coração agradecer a eles. Obrigado”, disse.

