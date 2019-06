Neymar é o assunto da vez em Barcelona e domina as manchetes da semana nos jornais da cidade

Bastou sair a público que Neymar é negociável e o presidente do PSG subir o tom nas cobranças que pronto: a imprensa catalã se esbaldou com um possível retorno do craque ao futebol espanhol. Em um período sem jogos, cujo noticiário é basicamente de mercado, o “Sport” exibiu o brasileira em sua manchete de segunda a sábado. O “Mundo Deportivo”, também da Catalunha, seguiu na mesma linha e o destacou quatro vezes ao longo da semana.

Tudo começou na França

O “L’Equipe” publicou ainda no domingo que o clube francês aceitaria negociar o brasileiro nesta janela de transferências – em caso de uma boa oferta na mesa. A notícia foi manchete no dia seguinte, e o assunto começou a pegar fogo.

O PSG subiu o tom

Na mesma semana, o PSG deu seu recado, através do presidente Nasser Al Khelaifi. A entrevista que estampou a manchete desta edição da revista “France Football” chamou a atenção pelo tom mais duro com o brasileiro.

“Quero jogadores dispostos a dar tudo para defender a honra da camisa e participar do projeto do clube. Aqueles que não querem, ou não entendem, nós vemos e conversamos uns com os outros. É claro que há contratos a serem respeitados, mas a prioridade agora é a total adesão ao nosso projeto”, disse o presidente.

“Ninguém obrigou Neymar a assinar conosco. Ninguém o forçou. Ele veio conscientemente para participar de um projeto” .

“Os jogadores têm de assumir responsabilidade ainda maior que antes. Deve ser completamente diferente. Eles terão que fazer mais, trabalhar mais. Não estão lá para agradar a si mesmos. E, se não concordarem, as portas estão abertas. Tchau! Eu não quero mais ter nenhum comportamento de celebridade (no time)”, disse, em outro momento da entrevista, sem citar nomes dos jogadores.

Neymar no Sport

Fernando Alonso, participação da Espanha na Copa Feminina, pedido de demissão de Luis Enrique da seleção, aposentadoria de Fernando Torres… Nada disso foi tão importante quanto a novela Neymar para o “Sport”, que desde que o assunto esquentou monopolizou a manchete do jornal catalão.

Segunda, 17: PSG abre as portas para negociá-lo.

Terça, 18: Neymar negocia sua saída e quer voltar ao Barça.

Quarta, 19: jogadores do Barcelona apoiam retorno de Neymar.

Quinta, 20: Neymar não quer voltar a Paris e pede para ser vendido.

Sexta, 21: PSG pede € 300 milhões, e Barça oferece € 100 milhões, além de Coutinho.

Sábado, 22: Barça tenta viabilizar Neymar e Griezmann e impõe condições ao brasileiro.

Mundo Deportivo mais moderado

O outro grande jornal de Barcelona destacou o brasileiro “apenas” em quatro dos seis dias da semana. Foram duas exceções: na primeira delas, na segunda-feira, destacou o piloto Fernando Alonso; na segunda, na última sexta, o assunto foi uma possível ida de Coutinho para o PSG. De resto, só Neymar.

Terça, 18: PSG abre as portas para vendê-lo, mas há condições para serem resolvidas.

Quarta, 19: “Não quero mais jogar aqui. Quero voltar para minha casa, de onde nunca deveria ter saído”, teria dito o brasileiro ao PSG.

Quinta, 20: Real oferece € 130 milhões, além de James ou Bale, ao PSG por Neymar. Preferência, no entanto, é pelo Barcelona.

Sábado, 22: pesquisa mostra que a maior parte da torcida (71,2%) é contra volta do craque ao Barcelona.

Já em Madri

O brasileiro não foi o destaque principal nenhuma vez no “Marca”. Até apareceu na capa nas edições de terça, quarta e quinte, quando o assunto esteve mais quente, mas foi preterido por Alonso, Rodrygo, Mendy (ambos se apresentaram ao Real nesta semana), Marcos Llorente, João Felix (esses fecharam com o Atlético de Madrid) e até pela vitória do Real Madrid sobre o Barcelona no basquete espanhol.

Deixe seu comentário: