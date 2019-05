Neymar mostrar recuperação ao voltar a treinar com bola

Após dores no joelho esquerdo deixarem Neymar de fora dos treinos da seleção brasileira, desde a terça-feira (28), ele mostrou que já está se recuperando. Nesta sexta (31) o atacante treinou com bola nos trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis. Ele passou a manhã fazendo atividades físicas junto do preparador Ricardo Rosa e participou do treino completo dado por Tite durante a tarde, com os demais companheiros.

O grupo já conta com Everton, do Grêmio, que chegou nesta quinta (30) à Granja. Cebolinha já participou do treino desta sexta, mas ainda não se sabe se estará no time do amistoso contra o Catar, na quarta-feira (5), em Brasília, pois o técnico da seleção ainda não definiu a escalação.

Os trabalhos dos convocados seguem neste sábado (1º), às 11h, sendo liberados logo mais, para se reapresentarem novamente na manhã de domingo (2).

Deixe seu comentário: