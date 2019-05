Neymar sai do treino da seleção com dores no joelho esquerdo e inicia tratamento

No primeiro treino após o anúncio de que não será mais o capitão da seleção brasileira, Neymar deixou o gramado da Granja Comary, em Teresópolis, com dores no joelho esquerdo. Ele já iniciou tratamento. O atacante vinha fazendo uma boa atividade, com movimentação intensa, criando lances de perigo, até que apontou o incômodo, após uma finalização.

No primeiro treino após o anúncio de que não será mais o capitão da seleção brasileira, Neymar deixou o gramado da Granja Comary, em Teresópolis, com dores no joelho esquerdo.

O atacante vinha fazendo uma boa atividade, com movimentação intensa, criando lances de perigo, até que apontou o incômodo, após uma finalização.

O treino

Como adiantou o auxiliar técnico de Tite, Cléber Xavier, em coletiva na última semana, os treinos da Seleção Brasileira neste período de preparação para a Copa América servirão para refinar o conceito de jogo já definido do Brasil. E a atividade tática desta terça-feira (28) foi de encontro às palavras de Xavier. O técnico Tite promoveu um trabalho coletivo usando apenas um lado do campo principal, com dois times completos sendo um deles com o goleiro Ederson defendendo a meta.

O que se viu foi um treino intenso e com alto níveis de concentração e dedicação dos atletas para construir jogadas e buscar as oportunidades de gol a todo o tempo. A movimentação em campo reduzido exigiu dos jogadores muita velocidade de raciocínio para definir os lances e atenção contínua ao posicionamento. Para as linhas de defesa, a tarefa simulava a marcação alta do time adversário. Já as linhas ofensivas trabalharam a marcação sob pressão, a recuperação de bola e a rápida construção das ações no ataque. Características dessa Seleção montada por Tite desde as Eliminatórias para a Copa da Rússia.

O treino contou com todos os 16 convocados que já se apresentaram na Granja Comary. Cinco deles chegaram pela manhã: Arthur, Marquinhos, Éder Militão, Philippe Coutinho e o capitão Dani Alves.

Alguns atletas complementaram a sessão de treino do dia com cobranças de faltas e pênaltis, entre eles os atacantes Richarlison, Gabriel Jesus e David Neres, e o meia Casemiro. O volante do Real Madrid mostrou muita pontaria e se destacou nas batidas de bola parada, dando muito trabalho ao goleiro Ederson.

De acordo com a programação oficial da Seleção Brasileira, o time volta a campo para treinamento às 16h desta quarta.

Preparação segue na Granja até o dia 4 de junho

O planejamento de preparação do Brasil inclui dois amistosos prévios à Copa América, contra Catar e Honduras. Os trabalhos na Granja Comary seguirão até o dia 4 de junho, quando a delegação embarca para Brasília onde enfrentará o Catar, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 5 de junho. Já o confronto contra Honduras está marcado para o dia 9 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi, em São Paulo. Na fase de grupos do torneio, o Brasil ainda irá enfrentar Venezuela e Peru nos dias 18 e 22 de junho, respectivamente.

Deixe seu comentário: