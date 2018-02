Neymar se mostra ansioso para o duelo contra o Real Madrid

No sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Lille por 3 a 0 pelo Campeonato Francês e vai caminhando a passos largos rumo ao título nacional. Porém, o grande objetivo do clube na temporada é a Liga dos Campeões, e o astro brasileiro Neymar se mostra com grandes expectativas para o confronto diante do Real Madrid pelas oitavas-de-final: “É impossível estar mais ansioso para jogar contra o Real Madrid”, afirmou o jogador.

O atacante ainda ressaltou que o time está pronto para enfrentar o maior campeão do torneio: “Estamos preparados para jogar partidas como essas. Aguardo com ansiedade a chegada desse dia”, completou o astro.

Contra o Lille, Neymar alcançou uma marca importante na carreira. O jogador marcou o gol de número 350 em toda a carreira. As partidas contra o Real estão marcadas para o dia 14 de fevereiro, no Santiago Bernabéu e 6 de março, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Gato e rato

Neymar brincou de “gato e rato” com o Barcelona durante a última temporada antes de sua transferência para o Paris Saint-Germain, disse o vice-presidente do Barcelona Jordi Mestre. O PSG pagou 222 milhões de euros (ou 277 milhões de dólares) de multa rescisória do contrato do atacante brasileiro em agosto de 2017, fazendo dele o jogador mais caro da história do futebol.

O Barcelona acreditava que Neymar permaneceria no clube, com o vice-presidente Mestre dizendo que estava “200 por cento certo” de que o brasileiro ficaria no Camp Nou para a próxima temporada.

“O que mais me machucou foi a forma como aconteceu”, disse Mestre em entrevista ao jornal Diario Sport. “Nós estávamos todos viajando e conversando com ele e com seu pai, e eles não foram transparentes.” “Se ele viesse até nós e dissesse ‘eu quero sair’, como fizeram Cesc (Fabregas), Pedro, Alexis (Sánchez) e (Javier) Mascherano, nós teríamos chegado a um acordo. Mas o que você não pode fazer é causar essa intriga.” “Ele brincou de gato e rato conosco. Chegou a um ponto em que nós vimos onde isso iria dar e então dissemos a ele que não pagaríamos mais sua taxa de fidelidade de renovação do contrato.” Neymar e seus representantes não responderam à solicitação de entrevista da Reuters. O jogador renovou seu contrato com o Barcelona em julho de 2016, o que significa que ele teria direito a um bônus de 26 milhões de euros pela renovação. O Barcelona não pagou a quantia e depositou o dinheiro em um notário. A Fifa, órgão máximo do futebol mundial, vai investigar o assunto a partir de uma reclamação formal do atacante brasileiro. Jordi Mestre afirma que o comportamento de Neymar causou inflação no mercado de transferências. “Ele não nos disse nada. Se ele tivesse nos contado, o PSG poderia tê-lo comprado por muito menos dinheiro e isso significaria que gastaríamos menos para contratar atletas também”, acrescentou o executivo do Barcelona. “O que o comportamento de Neymar criou foi inflação no mercado. Nós teríamos economizado muito dinheiro e muito barulho da imprensa.”

