O atacante Nico López deve fazer a sua última temporada com a camisa colorada neste ano. O destino do jogador em 2020 deve ser o Tigres, do México. A informação foi confirmada pela reportagem da Rádio Grenal.

A aproximação com o clube mexicano já acontece há algum tempo. A boa relação entre o empresário do atleta e o time contribui para a negociação. A transação envolve 10 milhões de dólares para o Inter e um contrato de quatro anos para o uruguaio.