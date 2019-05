Nico López diz que convocação é “sonho”, mas ressalta foco no Inter: “Vou continuar trabalhando forte aqui”

O atacante colorado Nico López integra a lista dos 40 pré-convocados para a Copa América, pelo seu país de origem: Uruguai. O atleta vem apresentando bom desempenho no Internacional e é um dos artilheiros do time ao lado de Rafael Sóbis, na Libertadores. Nico comentou em coletiva à imprensa sobre a felicidade de estar entre os relacionados uruguaios, mas destacou seu foco no time gaúcho. “É o sonho de todo jogador ser convocado. Estou muito feliz, vou continuar trabalhando forte aqui”, afirmou o jogador.

O técnico Óscar Tabárez divulgará sua listagem final somente no dia 30 de maio. Enquanto isso, o foco do atacante do Inter deve ser total nos próximos confrontos da equipe. Nesta quinta-feira (23), o compromisso é no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, contra o Paysandu. Nico López falou sobre a integração com os colegas, principalmente com os que compartilham o espanhol como idioma: “Me dou muito bem com o Guerrero e o D’Alessandro, até porque falamos a mesma língua. Estamos sempre brincando e conversando.”

Outra partida do Internacional, antes do anúncio da convocação uruguaia é pelo Brasileirão, no dimngo (26), contra o Santos. Porém, o camisa 7 do Colorado já vem pensando, também, nas oitavas de final da Libertadores, em que confrontará seu clube de formação, o Nacional. “Estou emocionado esperando este momento. Vai ser um momento especial, muito lindo”, projeta Nico.

