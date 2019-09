Nico López nega acerto com o Tigres, do México: “Especulações”

*Valéria Possamai

Após o último treinamento desta terça-feira, o atacante Nico López foi até os microfones no CT Parque Gigante. Em coletiva às vésperas da partida contra o Flamengo, além de projetar o confronto o uruguaio também descartou um possível acerto com Tigres, do México, para a próxima temporada.

No início do mês, o portal Súper Deportivo, divulgou que o atacante teria um acerto com o time mexicano para uma transferência no início do próximo ano. O contrato acertado seria por um vínculo de cinco anos. Posteriormente, o Inter confirmou que havia chegado uma “sondagem mais forte” pelo atleta.

No início desta tarde, Nico afirmou que não recebeu nada oficial e que não passou de especulação. “Para mim não chegou nada. Estou concentrado no Inter, quero ficar aqui, como sempre falei. Aqui me sento em casa. Não chegou nada oficial, só especulação. Estou fechado com o Inter.”

Sobre o confronto desta quarta-feira, o atacante disse que o Flamengo teve o melhor futebol atualmente, mas que o time tem condições de vencer no Maracanã.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil. É o melhor time hoje, no Brasil. Mas estamos trabalhando para fazer um jogo perfeito. Tentar conseguir a vitória. Temos um bom elenco e sabemos que se fizermos uma boa partida podemos ganhar lá. O campeonato é longo, sabemos que é um confronto direto. Temos que tratar de diminuir os pontos”, destacou o uruguaio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

