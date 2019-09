Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.188 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14) em São Paulo. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 120 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02, 17, 21, 28, 51 e 60. A quina teve 154 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 47.474,72. Já a quadra teve 13.387 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 780,19.

