NinguÃ©m acerta e prÃªmio da Mega-Sena acumula em R$ 28 milhÃµes

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (18) o sorteio do concurso 1.895 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 05, 10, 15 e 34. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio acumulou. O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Teófilo Otoni (MG).

A expectativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 28 milhões. O concurso 1.896 será realizado no próximo sábado (21).

Apostas

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País. A aposta mínima custa R$ 3,50.