Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.197 da Mega-Sena, realizado na noite desta segunda-feira (14) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas: 03 – 11 – 29- 35 – 44 – 57. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (16), é de 34 milhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal.