Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.203 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (30) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram: 17 – 34 – 46 – 49 – 50 – 57. Por causa do feriado do Dia de Finados, o concurso 2.204 foi adiado de sábado (2) para segunda-feira (4). O prêmio é estimado em R$ 40 milhões.