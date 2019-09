“Ninguém vai brigar com ninguém”, diz Bolsonaro sobre o seu discurso na ONU

Às vésperas de embarcar para participar da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não pretende “brigar com ninguém” na reunião dos líderes mundiais em Nova York, nos Estados Unidos.

“Ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo”, disse o presidente, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feira (19). “Vou apanhar da mídia de qualquer maneira, mas eu vou falar como anda o Brasil nessa questão [ambiental]”, acrescentou.

Tradicionalmente, o presidente brasileiro abre a série de discursos de chefes de Estado da Assembleia Geral da ONU. A participação de Bolsonaro está prevista para terça-feira (24).

A promessa de que não vai “brigar com ninguém” na ONU ocorre após Bolsonaro ter protagonizado um embate público com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre os incêndios na região amazônica e a crise ambiental que o Brasil enfrenta.

Sem mencionar diretamente outros países ou chefes de governo, Bolsonaro afirmou que há nações interessadas em utilizar a onda de queimadas na Amazônia para “desgastar a imagem do Brasil”. “Para ver se cria um caos aqui. Para quem se dar bem? O pessoal lá de fora. Se a nossa agricultura cair, é bom para outros países que vivem disso”, declarou o presidente.

Desde que retornou de São Paulo para Brasília, na segunda-feira (16), após se submeter a uma cirurgia no dia 8 deste mês, o presidente tem permanecido no Palácio da Alvorada por recomendação médica. Bolsonaro dedicou boa parte da transmissão de quinta nas redes sociais ao discurso que deve realizar na Assembleia Geral da ONU.

Ele contou que deve reafirmar a soberania do Brasil sobre a Amazônia e disse que combater os incêndios em uma região de tão grandes proporções é algo “complicado”. Também reconheceu que deve ser cobrado no seu discurso – auxiliares do presidente temem que ele seja alvo de algum tipo de protesto após a troca de críticas públicas com países europeus.

“Nós iremos semana que vem para Nova York, na ONU, vou fazer um pronunciamento lá. Está na cara que eu vou ser cobrado, porque alguns países me atacam de forma bastante virulenta, dizem que eu sou responsável pelas queimadas no Brasil”, argumentou.

“Nós sabemos por dados oficiais que queimada tem todo o ano, infelizmente, quer que eu faça o quê? Por uma questão de tradição, o caboclo toca fogo no seu roçado para plantar alguma coisa no tocante à sobrevivência. O índio faz a mesma coisa e tem aqueles que fazem de forma criminosa também. Agora, como combater isso, sem meios, na região amazônica, que é maior do que a Europa ocidental? É complicado isso aí, não é fácil. A gente faz o possível”, disse o presidente.

