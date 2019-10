No comando do CSA, Argel Fucks projeta reencontro com o Inter: “Tudo para ser um grande jogo”

*Valéria Possamai

A rodada desta quarta-feira marca o reencontro do técnico Argel Fucks com o Inter. O treinador que esteve à frente do colorado em 2015/2016, hoje está no comando do CSA, que recebe o time de Odair no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em entrevista à Rádio Grenal, o comandante projetou o enfrentamento com o clube do coração.

“Temos um jogo importantíssimo com um grande do futebol brasileiro. É o clube do meu coração, nunca escondi isso. Tenho um orgulho muito grande de ter trabalhando no Inter. Os últimos dois títulos do Inter foi conquistado com a gente, o heptacampeonato do Gauchão e a Recopa Gaúcha”, disse o técnico ao programa Futebol Alegria do Povo.

Anunciado em julho deste ano pela diretoria do CSA, Argel tem a missão de evitar o rebaixamento da equipe alagoana, que atualmente está na 17ª posição, primeiro time no Z-4. Diante do cenário, a conquista dos três pontos se torna ainda mais fundamental para o clube. “Sabemos que será difícil, uma partida complicada. Nossa briga é jogo a jogo para sair dessa situação. Mas precisamos pontuar pra sair dessa situação. O Inter também precisa pontuar. Tem tudo para ser um grande jogo.”

Desde que assumiu o comando do time, o treinador já vem dando uma cara nova a equipe. Novos jogadores chegaram, mudança de estratégia, relação com a torcida, tudo para que o time alcance a meta do ano: escapar do rebaixamento.

“Passa pela estratégia e pelo material humano. Dispensamos alguns jogadores e trouxemos outros. O desafio é complicado, mas já conhecemos a competição e sabemos das dificuldades. Eu sou o quinto treinador do clube em cinco anos. Isso mostra que o clube aposta nos treinadores. Tem outros clubes que tem cinco técnicos por temporada. Por essas coisas, o CSA vem colhendo frutos. Essa recuperação se deve muito mais aos jogadores, pela postura deles, o trabalho, a entrega deles. Nós temos repertório tático. Quero sempre que meu time jogue bem, pois assim estaremos mais perto das vitórias. A torcida comprou o barulho da equipe. Nos últimos dois jogos, principalmente, apoiou muito. Existe uma aproximação entre eles e a equipe e isso é fundamental”, afirmou Argel Fucks.

Para que a meta se cumpra, a experiência do comandante é uma das principais apostas, que banca a permanência do CSA na elite do futebol brasileiro. “Eu sei que a gente vai sair da zona de rebaixamento. Eu já vivi isso, sei o que é estar ali, estou acostumado, passei por isso em temporadas passadas. Quando chegamos aqui, o clube estava virtualmente rebaixado. Hoje, estamos a um ponto de sair da zona de rebaixamento e já chegamos a sair. Vamos seguir lutando.”

Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, CSA e Inter se enfrentam às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

