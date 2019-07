No Rio de Janeiro, ladrões invadem uma igreja e roubam a coroa de Nossa Senhora

O furto de uma coroa de ferro banhada a níquel, levada no último sábado da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, tem causado grande mobilização entre os moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, muitos fiéis passaram a compartilhar uma publicação da igreja, que pede ajuda para encontrar a peça histórica. Embora as câmeras de segurança tenham registrado o momento do crime, ainda não há pistas sobre o paradeiro do ornamento. Os responsáveis pela paróquia ainda vão decidir se farão o boletim de ocorrência.

Câmeras de segurança registraram a ação, que durou cerca de vinte minutos. No vídeo, é possível ver o suspeito arremessando por diversas vezes um chinelo até derrubar a coroa, que ficava à uma altura de três metros. Trazida de Portugal, a peça estava na paróquia há 80 anos e havia sido restaurada no ano passado, ao custo de R$ 2 mil.

De acordo com o frei Felipe Carretta, um dos responsáveis pela paróquia, o ladrão ainda teve tempo de arrumar o banco para subir e levar a peça, saindo tranquilamente. “Ele levou na mochila. Ainda estamos debatendo com a comunidade se faremos o registro junto à delegacia. O valor era sentimental. Não vale dinheiro algum”, disse. Segundo o Frei, o furto foi percebido na manhã do último sábado. “Por volta de 10h, eu olhei a imagem e a coroa não estava lá”, contou.

Em 2018, a paróquia completou 80 anos. Foi quando a imagem passou por uma restauração. Segundo o frei, o processo só foi possível graças ao apoio dos membros da igreja. “A comunidade está empenhada em encontrar a peça. Ela tem um valor sentimental muito grande para nós”, afirmou.

Uma moradora que pediu para não ser identificada, disse que a suspeita dos fiéis é que o objeto tenha sido levado por alguém que já conhece a rotina da igreja. “Pode ter sido uma atitude de desespero. Talvez a pessoa que pegou tenha achado que a coroa pudesse valer algum dinheiro. Todos os moradores estão de olho para ver se surge alguma informação”, disse.

Nas redes sociais, muitos moradores compartilharam a publicação da paróquia, que pedia ajuda para encontrar a coroa. “É lamentável. Nem a igreja as pessoas respeitam mais”, escreveu uma moradora. “Não vamos perder as esperanças”, publicou uma fiel nas redes sociais.

Deixe seu comentário: