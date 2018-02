A Noiva de Cristal reestreia em Porto Alegre, com temporada de 01 a 11 de Março, no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa

No dia 01 de março entrará em cartaz o espetáculo “A Noiva de Cristal’, no Teatro do Centro Histórico e Cultural Santa Casa. A peça com texto e direção do carioca Márcio Azevedo, traz no elenco Ana Guasque e locução em off de Marcos Breda.

Inspirado em uma história real de uma familiar do diretor, reúne fragmentos de textos de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Florbela Espanca, Machado de Assis, Castro Alves, Luiz de Camões, Chico Buarque, Shakespeare, Oscar Wilde, Freud, Bilac, Rimbaud, Miguel de Cervantes, Sócrates e Balzac.

“A Noiva de Cristal” é ambientada na década de 50 e conta o drama de Dulce, que após ter sido abandonada às vésperas do casamento, sofreu um rompante emocional, e a família, sem saber como lidar com seu sofrimento e por ser mulher abandonada, internou Dulce em uma clínica psiquiátrica e ali ela permaneceu, perdendo 15 anos da sua vida.

A dramaturgia do espetáculo também traz temas como amor, rejeição e traição, questionando os limites das relações amorosas, a loucura, a sanidade, a aceitação da diversidade e as convenções sociais, além de promover um importante debate a respeito da saúde mental, movimento anti-manicomial e a reforma psiquátrica. Mas acima de tudo, A Noiva de Cristal é um grande elogio ao amor e à entrega ao sentimento mais nobre de todos.

No elenco estão a atriz e bailarina Ana Guasque, que participou de novelas como A Força do Querer, Boogie Oogie, Sete Vidas e Haja Coração, da TV Globo, Joana Izabel, alternando o papel com Thaís Petzhold, Carol Vetori e Fabrício Zavareze.

O autor e diretor da peça, Márcio Azevedo, está em cartaz com a peça Corta com Dadá Coelho e dirige espetáculo com Débora Duarte com estreia prevista para o ano que vem, e espetáculo com Arlete Salles.

Após as sessões dos dias 03, 08 e 10 de março, o público poderá participar de bate-papos sobre amor, rejeição, traição e saúde psíquica. Dentre os debatedores confirmados estão o escritor e professor Donaldo Schüller e a Cônsul Honorária Britânica Denise Crawshaw Pellin.

As apresentações estão contando com uma grata surpresa, que é a emoção do público: ‘As pessoas nos abraçam chorando após o espetáculo, emocionadas, isso para nós atores é o maior presente, proporcionar emoções através do teatro, é algo muito valioso para nós artistas’ ressalta Ana Guasque atriz que interpreta Dulce.

As apresentações ocorrerão às quintas, sextas e sábados às 20h e aos domingos às 19h. Ingressos:

Antecipados pelo site da Ingresso Rápido: 40,00 (inteira), 20,00 (meia entrada).

