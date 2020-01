Esporte Nonato destaca 2019 do Inter, mas fala em evolução para 2020

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

Um dos garotos que ganhou oportunidades no grupo profissional em 2019 foi o meio-campista Nonato. Xodó da torcida em vários momentos da temporada, ganhou oportunidades, chegou à titularidade e encerrou o ano na reserva. Tudo isso, no entanto, aos 21 anos apenas. Nesta segunda-feira (20), concedeu entrevista coletiva e falou sobre os cenários que se desenham para ele e para o Internacional em 2020.

Com a chegada de Eduardo Coudet, Nonato pode ser um dos atletas beneficiados por conta das características do técnico argentino. “Ele (Coudet) cobra muito. Preza muito pela intensidade. Estamos nos adaptando bem. Os treinos vem sendo muito pegados e intensos. São trabalhos bem físicos. Estamos tentando nos adaptar da melhor maneira”. E arrematou: “O grande diferencial é essa intensidade que ele pede. Gosta do time com a posse. Sempre pede pra pressionar rápido quando a gente perde a bola.”

O Internacional conheceu no final de semana quem será o adversário na Pré-Libertadores 2020. A estreia na competição continental será contra a Universidad de Chile. Apesar disso, Nonato destacou que o foco não é este no momento. “Já sabemos do adversário, mas ainda não se tornou nosso assunto principal, pois ainda temos quatro jogos antes. Mas sabemos que na Libertadores não existem adversário fracos”.

A temporada 2020 começa, efetivamente, nesta quinta-feira (23) para o clube colorado. O primeiro jogo do ano é diante do Juventude, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. A Rádio Grenal transmite a partida do Campeonato Gaúcho ao vivo, a partir das 21h30. Você acompanha através do FM 95,9, site oficial e aplicativo móvel.

