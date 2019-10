“Nós vamos chegar ao responsável”, diz o vice-presidente Hamilton Mourão sobre óleo em praias do Nordeste

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o governo federal encontrará o responsável pelo óleo que atinge mais de 200 pontos do litoral nordestino. Segundo o general, a Interpol ajuda a investigar o caso.

“Nós temos um trabalho de paciência, de cruzamento de dados. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar ao responsável”, declarou o vice-presidente em entrevista ao programa GloboNews Política.

Nesta semana, Mourão comandou a reunião que definiu o envio de 5 mil militares do Exército ao Nordeste para as operações de remoção do óleo que atinge as praias da região.

O vice-presidente disse que há dificuldade em rastrear a origem do óleo porque, segundo ele, a Venezuela entrega petróleo para Cuba e para alguns países da América Central. “Então, nem ela [Venezuela] sabe ou poderia dizer se o petróleo efetivamente saiu de lá”, declarou.

Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, análises de laboratório indicam que o óleo encontrado nas praias é semelhante ao extraído na Venezuela.