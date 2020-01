Educação Notas individuais do Enem 2019 serão divulgadas na sexta-feira

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

As notas do Enem poderão ser usadas em vestibulares próprios de universidades públicas e privadas brasileiras e até mesmo portuguesas

Os estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em 2019, poderão acessar os resultados da prova na próxima sexta-feira (17). As notas estarão disponíveis na Página do Participante, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), do Ministério da Educação. Para acessá-las, é necessário indicar login e CPF.

Com as notas em mãos, os alunos que já concluíram o ensino médio poderão buscar por vagas em instituições de ensino superior. Isso pode ser feito por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do ProUni (Programa Universidade Para Todos) ou do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Além disso, as notas poderão ser usadas em vestibulares próprios de universidades públicas e privadas brasileiras e até mesmo portuguesas. Segundo o Inep, mais de 40 instituições de ensino superior de Portugal estão abertas aos estudantes do Brasil que participam do Enem. Um acordo entre as universidades e o Inep “garante acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursos de graduação em Portugal”.

Para aqueles que ainda estão cursando o ensino médio, conhecidos como “treineiros”, as notas serão liberadas somente em março. Importante lembrar também que cada universidade ou programa de ingresso tem calendário e critérios próprios para aprovação.

As inscrições pelo Sisu estarão abertas a partir do dia 21 de janeiro e serão encerradas no dia 24 do mesmo mês. O resultado deve sair no dia 28. Em 2018, foram oferecidas cerca de 235 mil vagas em 129 instituições públicas. Quanto ao Prouni, as inscrições estarão abertas entre os dias 28 e 31 deste mês, e o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 4 de fevereiro.

Enem 2019

As provas do último Enem foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, com a menor taxa de abstenção desde o início do exame. Cerca de 23,06% se ausentaram no primeiro dia, e 27,19% no segundo.

No dia 3, os participantes responderam a 45 questões de alternativas sobre Linguagens e Códigos e outras 45 sobre Ciências Humanas, além de elaborarem uma redação sobre “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. No segundo dia, foram 45 questões de Ciências da Natureza e 45 de Matemática e suas Tecnologias.

