A notícia de que Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos é falsa

O site Gossip Cop, que checa todas as informações relacionadas a fofocas de celebridades, afirma que a notícia publicada pela revista InTouch de que Lady Gaga e Bradley Cooper estariam morando juntos é falsa. Na segunda-feira (15), a notícia viralizou e acabou como um dos assuntos mais comentados no Twitter.

A mesma revista já havia publicado diversas reportagens de capa sobre o romance de Gaga e Cooper e chegou a dizer que a cantora estaria grávida no início deste ano, quando o ator ainda nem havia anunciado a sua separação de Irina Shayk.

Na reportagem da InTouch, uma suposta fonte dá detalhes de como é a vida dos dois juntos e que o casal deseja ficar longe dos holofotes. O texto ainda que diz que o próprio “tabloide conclui que Cooper e Gaga querem se casar e ter filhos no futuro, mas estão contentes em apenas ficar juntos por enquanto.”

O Gossip Cop afirma, em texto, que entrou em contato com a revista informando que eles estariam publicando notícias falsas, mas não obteve resposta. O site Gossip Cop concluiu que as histórias reportadas pela revista relacionadas a Gaga e Cooper não têm consistência alguma.

Início dos rumores

Os rumores de um romance entre os artistas começaram após a apresentação de Gaga e Cooper no Oscar deste ano, ao cantarem juntos a canção “Shallow”, do filme “Nasce Uma Estrela”. Internautas levantaram a teoria de que os dois viviam um romance também na vida real. A composição deu a Gaga o prêmio de melhor canção original pela obra.

Em entrevista concedida dias depois ao programa Jimmy Kimmel Live, a cantora garantiu que tudo faz parte do jogo da interpretação. O apresentador provocou a artista dizendo que, ao assistir à apresentação, “é possível ver amor ali”.

“Antes de tudo, as mídias sociais, francamente, são a privada da internet e o que elas têm feito à cultura pop é algo abismal. E, se as pessoas viram amor, é porque, adivinhem? Isso era o que a gente queria que vocês vissem”, respondeu a cantora.

Separação de Cooper

Bradley Cooper e a modelo Irina Shayk. O casal, que estava junto desde 2015, anunciou o divórcio no início deste mês. Embora o motivo não tenha sido divulgado, uma fonte disse ao site Radar Online que o relacionamento deles começou a desmoronar quando Cooper contracenou com Lady Gaga, no filme “Nasce Uma Estrela” e Irina teria acusado ele de traição algumas vezes.

Tudo continua sendo negado. O único fato confirmado por revistas especializadas em celebridades como a People, é que a separação do ator não está sendo fácil. O casal já iniciou uma disputa judicial pela guarda da filha, Lea de Seine, de apenas dois anos. Segundo a imprensa americana, os dois teriam ideias diferentes sobre o local em que a criança deveria morar, já que cada um quer viver em um lado do país.

Fontes próximas ao casal disseram ao site Mirror Online que Cooper quer manter a filha na cidade de Los Angeles, onde ele mora, enquanto Shayk pretende se mudar para Nova York com a criança. Segundo o jornal, Irina nunca se sentiu em casa na Califórnia, além de ter tido problemas morando na mesma casa em que a mãe do ator.

