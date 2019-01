Nova caravana parte de Honduras a caminho dos EUA

Outra caravana de migrantes da América Central deixou a cidade de San Pedro Sula, em Honduras, na segunda-feira (14), com direção à fronteira com os Estados Unidos. O grupo com pelo menos 600 pessoas vai seguir a mesma rota usada por milhares de migrantes no ano passado em pelo menos outras três caravanas que enfrentaram dificuldades para entrar no território norte-americano.