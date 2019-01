Nova chefe de Polícia do RS, Nadine Anflor, visita a Rede Pampa e fala de seus desafios à frente da pasta

A delegada Nadine Anflor, que acaba de ser empossada como Chefe de Polícia do RS, esteve na manhã desta quinta-feira (17) visitando a Rede Pampa. Ela aproveitou para falar sobre seus desafios à frente da pasta. Por ser a única mulher a assumir o cargo em 177 anos da instituição, a responsabilidade, segundo Nadine, é ainda maior, “pela repercussão e apoio recebidos”.

Ela mencionou a importância de uma modernização na gestão da segurança pública, com maior valorização profissional e transversalidade, uma vez que considera hoje o tema segurança pública uma questão democrática, que atinge a todos os cidadãos.

Um olhar à vítima, maior capacitação das equipes e investimentos em plantões, unindo unidades de atendimento que possam atender ao público 24h/dia, com otimização das estruturas existentes é uma das metas de sua gestão.

Com um efetivo de quase 5 mil profissionais, entre agentes e delegados hoje no Estado, a Polícia Civil estará contanto em breve com 400 novos policiais e 100 delegados, em fase final de formação, que aderiram à instituição via concurso público.

O aumento das vagas prisionais em estruturas menores é uma das bandeiras defendida pela nova dirigente, que adianta também as facilidades dos pré registros de ocorrências não criminais via online, o que facilita processos e cria maior comodidade aos cidadãos. Hoje, segundo ela, chegam a 40% as ocorrências não criminais.

A Chefe de Polícia do RS foi recebida pelo presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e pelo vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto.

Deixe seu comentário: