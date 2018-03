Nova diretoria do Instituto Ver toma posse. João Firme de Oliveira é o novo presidente da entidade

Em almoço no dia 8 de março, no Barra Shopping Sul em Porto Alegre, foi oficializada a nova diretoria do Instituto Ver Hesíodo Andrade, que assume o comando da entidade pelos próximos três anos.

João Firme de Oliveira volta a ser o presidente, depois de um mandato em 2007 e 2008, quando fundou a instituição que é voltada para o exame do Teste do Olhinho e a estimulação e reabilitação visual infantil gratuitamente em crianças portadoras de doenças congênitas da visão, como glaucoma, catarata e câncer de fundo de olho, e com as sessões realizadas evitando a cegueira precoce. Gilda Andrade deixa a administração e continuará como presidente de honra da entidade.

A responsabilidade técnica do Instituto Ver permanece com a Dra. Rosane da Cruz Ferreira, pediatra e oftalmologista, que continua desenvolvendo sua tese do Teste do Olhinho para a OMC – Organização Mundial da Saúde.

Em Assembleia realizada no último 1º de março, procedeu-se a eleição da diretoria com chapa única registrada por João Firme de Oliveira, eleita por unanimidade. No mesmo evento, foi aprovada a alteração estatutária. Os novos membros da diretoria foram empossados, assinando a ata em 8 de março.

Diretoria

Presidente e administrador responsável: João Firme de Oliveira

1ª Responsável técnica: Rosane da Cruz Ferreira

2ª Responsável técnica: Gabriela Unchalo Eckert

Secretário-geral: Jerry Saul Pedroso de Castro

Diretor de projetos sociais: Jair Meneghetti Garcia

Coordenador de comunicação: Marco Andrews Felgueiras Maciel

Coordenador de design e digital: Lucas de Toni Reginatto

Relações públicas: Cinthia Flôres

Conselho fiscal titular: Tirone José Michelin, Dorotéo Fagundes de Abreu e Alceu Pedro Travi

Conselho fiscal suplente: Samir Caprio Salimen, Jane Maria de Castro e João Pedro Lentz de Oliveira

Conselho consultivo: Airton José da Rocha, Luis Martino Coronel, José Amadeu Vargas, João Paulo Dias, Jorge Itamar Machado Gravem e Avremiro Zimermann.

