A Secretaria Municipal de Educação dará seguimento, ainda em 2019, à avaliação própria de desempenho escolar dos alunos do Ensino Fundamental das redes públicas municipal e comunitária de ensino. Uma nova prova de Língua Portuguesa e Matemática será aplicada até o fim do ano aos alunos do 5º e do 9º ano. A abertura foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre desta terça-feira (20).

