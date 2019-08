Após passarem da fase de classificação, 15 equipes seguem no Campeonato Municipal de Bocha pela categoria Sênior Sintético. Nesta nova etapa, os times são distribuídos entre a Série Ouro e Prata, com jogos previstos para começar a partir das 14h desta quarta-feira (07). Pela Série Ouro, Teresópolis, Intercap B, Amvep A e AABB disputam a Chave C.

